Загрузка нефтяных терминалов в РФ выросла из-за низких цен на «черное золото»

Среднесуточная загрузка российских портов отечественной нефтью с 14 по 20 апреля увеличилась на 22% неделя к неделе, то есть до 423 тыс. тонн. Показатель стал самым большим за 3 недели, сообщает « Коммерсант » со ссылкой на Центр ценовых индексов (ЦЦИ).

По словом старшего аналитика ЦЦИ Алексея Политова, среди тех, кто транспортирует нефть из РФ, теперь есть владельцы кораблей, которые базируются в государствах Евросоюза, «Большой семерки». Также услуги предоставляют те, у кого есть страховое покрытие ответственности судовладельцев (P&I), которое было оформлено в государствах ЕС, G7.

Также нефть из РФ перевозят греческие корабли. По мнению аналитика, увеличение присутствия иностранных судовладельцев ожидается в случае, если стоимость топлива из России будет меньше потолка 60 долларов за баррель.

По данным ЦЦИ, средняя цена Urals в портах РФ в конце прошлой недели была 54,9 доллара за баррель. По результатам марта она равна 59 долларам. В подобных условиях иностранные компании имеют право сотрудничать с Россией для продажи топлива.