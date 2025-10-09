За год стоимость платины выросла на 70%, достигнув максимума за 12 лет

Цены на платину продемонстрировали впечатляющий рост за последние 12 месяцев, поднявшись на 70% и достигнув 1 660 долларов за унцию — максимального уровня с 2012 года, сообщает Forbes .

Этот показатель существенно опередил динамику золота (+50%) и серебра (+57%). При этом платина остается на 27% ниже своего абсолютного пика 2 290 долларов за унцию, зафиксированного в марте 2008 года, что создает пространство для дальнейшего роста.

Ключевой причиной ралли стал прогнозируемый дефицит на рынке. Согласно оценкам Johnson Matthey, в 2025 году недостаток предложения может составить 0,8 млн унций, а Всемирный совет по инвестициям в платину (WPIC) ожидает дефицит в 850 000 унций. Основное давление на рынок оказывает сокращение добычи в ЮАР, которая обеспечивает 80% мирового производства, тогда как Россия — второй крупнейший производитель с долей 10% — сохраняет стабильные объемы.

Эксперты выделяют несколько факторов роста: инвесторы ищут альтернативу золоту, достигшему психологической отметки в 4000 долларов за унцию, восстановление спроса со стороны автопрома, особенно для дизельных катализаторов, ограниченная ликвидность рынка платины усиливает волатильность

«Норникель» — основной российский производитель — в своем июльском обзоре оценивает дефицит более консервативно (0,2 млн унций), но подтверждает общую тенденцию к сокращению предложения при сохранении российских объемов добычи на уровне 0,7 млн унций.



