За год средняя зарплата в ретейле выросла на 28%

Аналитики провели исследование и выяснили, как изменились зарплаты в магазинах за последний год. Они сравнили первое полугодие 2025 года с аналогичным периодом 2024 года. Оказалось, что работодатели стали предлагать продавцам больше денег — в среднем 61 736 рублей в месяц, что на 28% больше, чем год назад. Исследование сервиса «Авито Работа» есть в распоряжении РИАМО.

В большинстве вакансий розничных магазинов указан формат работы по сменному графику. Сотрудникам предоставляется выбор из вариантов 2/2, 5/2, 1/3 и другие чередования рабочих и выходных дней. Особенно гибкие условия предлагаются мерчендайзерам и торговым представителям. Стоит отметить, что зарплата в сфере торговли обычно напрямую связана с количеством отработанных смен.

Аналитики подчеркнули, что публикуемые средние зарплаты в отрасли рассчитываются на основе диапазонов, которые компании указывают в своих объявлениях о вакансиях на сайтах поиска работы. Согласно последним данным, заработная плата персонала, отвечающего за поддержание порядка в магазинах и выкладку товаров, значительно увеличилась. В начале 2025 года средний оклад таких специалистов достиг 60 403 рублей в месяц при работе по сменам. Это на 33% выше показателей прошлого года, что делает данную категорию сотрудников лидером по росту зарплатных предложений среди других профессий.

На втором месте по росту зарплатных предложений — счетчики-ревизоры, которым стали предлагать на 22% больше, чем год назад. Эти специалисты отвечают за проведение инвентаризаций, учет товарных остатков и сверку данных в торговых точках. При условии сменного графика новым сотрудникам готовы платить 61 150 рублей ежемесячно.

Третье место в списке самых быстрорастущих зарплатных предложений в ретейле делят продавцы-консультанты и продавцы-кассиры — для них средний уровень предлагаемых зарплат вырос на 20% за год. Продавцы-консультанты помогают покупателям с выбором товаров и отвечают на их вопросы, в то время как продавцы-кассиры занимаются расчетом с клиентами на кассе. В I полугодии 2025 года средняя предлагаемая зарплата для этих позиций при работе посменно составила 59 550 и 49 287 рублей ежемесячно соответственно.

«Несмотря на активное внедрение цифровых решений и расширение формата касс самообслуживания, потребность в работниках сферы ретейла продолжает расти. Работодатели сегодня фокусируются на удержании сотрудников в отрасли: инвестируют в улучшение условий труда, развитие бренда работодателя и снижение текучести кадров. В результате таких усилий, а также на фоне растущего спроса на специалистов за год зарплатные предложения в ретейле выросли на 28%. Этот рост сопровождается усилением интереса соискателей к работе в отрасли: за год число откликов на вакансии товароведов увеличилось на 28%, а мерчендайзеров — на 17%», — комментирует Андрей Кучеренков, директор категории «Рабочие и линейные профессии» Авито Работы.