За год через агрохаб «Селятино» перевезли 46 тыс т мяса отечественного производства

По итогам прошлого года, экспорт мясной продукции группы «Черкизово» в страны Юго-Восточной Азии вырос на 10% в натуральном выражении, по сравнению с показателями годом ранее. Основная доля поставок пришлась на куриную продукцию, также увеличились отгрузки индейки, свинины и колбасных изделий. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Экспорт товаров компании осуществляется через Подмосковье. Так, в прошлом году Группа «Черкизово» отгрузила в страны Юго-Восточной Азии около 46 тыс. тонн продукции собственного производства. Грузопоток по маршруту через агрохаб «Селятино», который расположен в Наро-Фоминском городском округе, во Владивосток составил более 1 тыс. рефрижераторных контейнеров. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры, в том числе порта «Селятино», способствует увеличению поставок за рубеж продукции отечественного агропрома.

Один из заводов Группы «Черкизово» по производству сырокопченых колбас функционирует в Подмосковье в городском округе Кашира. Компания входит в тройку лидеров рынка курицы, индейки и мясных полуфабрикатов в России.

Продукция экспортируется в более чем 20 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.