За две недели огурцы в России подорожали больше, чем за год

Потребителей в России ждет неприятный сюрприз на овощных прилавках. Цены на огурцы демонстрируют стремительный, почти шоковый рост. Всего за две последние недели — конец января и начало февраля — этот овощ подорожал на 18,4%, сообщили РИАМО в сервисе мониторинга цен «Ценозавр».

Этот краткосрочный скачок оказался выше, чем общий рост стоимости за целый год, который составил 18%. Если в середине января 1 кг огурцов в среднем стоил около 306 рублей, то сейчас средний чек приблизился к отметке в 362 рубля.

Ситуация на рынке крайне неоднородна, подчеркивают аналитики. Анализ данных по торговым сетям в городах России показывает колоссальный разброс: самые дешевые огурцы можно найти по 142 рубля за кг, в то время как на другом конце ценового спектра — предложения по 726 рублей за кг. Исследование «Ценозавра» учитывало только стандартные цены, без учета акций.

Резкий рост цен традиционно связывают с сезонным фактором — сокращением запасов и удорожанием логистики для тепличной продукции. Однако такой интенсивный скачок за столь короткий срок вызывает вопросы и ударяет по кошелькам россиян, вынужденных переплачивать за один из самых популярных свежих овощей в зимний период.

