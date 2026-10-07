Высокие цены на нефть в мире ускоряют поиск альтернатив бензину и дизелю

Энергетический кризис 2026 года стимулирует развитие биотоплива и синтетического горючего. Однако высокая стоимость и ограничения пока мешают им заменить нефтепродукты, сообщает oilcapital.ru .

Возобновление поставок из Персидского залива и решение стран «Большой семерки» высвободить 100 млн баррелей из резервов не обрушили цены. Brent стоит 98,3 долларов за баррель, спотовые котировки Urals превышают 125 долларов.

Гендиректор Saudi Aramco Амин ан-Насер назвал уровень глобальных запасов нефти «пугающе мал».

По данным Управления энергетической информации США, производство биодизеля в стране с начала года выросло на 42%, возобновляемого дизеля — на 62%. В сентябре чистый биодизель в Роттердаме стоил дешевле ископаемого судового топлива, оценило Argus.

Биоэтанол добавляют в бензин, но доля спирта от 20% требует адаптированных автомобилей. Биодизель из жиров чувствителен к воде и окисляется при хранении. Возобновляемый дизель подходит обычным машинам, однако его производство, по данным Международного энергетического агентства, нерентабельно.

Синтетическое топливо из газа и угля требует много энергии и воды и дает значительные выбросы. Топливо из воды и углекислого газа позволяет отказаться от ископаемого сырья, но себестоимость «электрокеросина» составляет минимум 3 доллара за литр. Пока существуют лишь демонстрационные проекты.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.