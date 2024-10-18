Высокая стоимость жизни и нехватка жилья: почему россияне не хотят работать за 50 тыс руб

Эксперт Диашов объяснил, почему в мегаполисах РФ не хотят работать за 50 тыс руб

Медианная зарплата в 59,2 тыс. руб. не является показателем достаточности для комфортной жизни в мегаполисе, сообщил РИАМО председатель комиссии по финансовым рынкам Московского отделения «Опоры России», гендиректор инвестиционной компании «Диалот» Егор Диашов.

Ранее «Коммерсант» написал, что 48% опрошенных россиян из городов-миллионников отказались бы от вакансии при зарплате ниже 50 тыс. рублей, еще 22% — ниже 100 тыс. рублей.

«Нежелание работать за зарплату ниже 50 тыс. рублей в городах-миллионниках — это комплексная проблема, связанная с высоким уровнем жизни, стоимостью проживания, ожиданиями и квалификацией соискателей. Это отражает и существующие экономические реалии, и изменение ценностей и приоритетов современного поколения», — сказал Диашов.

Он считает, что главным фактором нежелания работать за зарплату ниже 50 тыс. рублей является высокая стоимость жизни в мегаполисах. Так, аренда жилья, коммунальных услуг, транспорта, продуктов и других товаров и услуг в крупных городах выше, чем в регионах. Например, 50 тыс. рублей в Москве или Санкт-Петербурге ощутимо отличаются по покупательской способности от той же суммы в небольшом областном центре.

Еще одной причиной он назвал нехватку доступного жилья. В мегаполисах высокая стоимость аренды или ипотеки съедает значительную часть зарплаты, поэтому может не остаться средств на нормальную жизнь.

Инфляция и кредиты

Еще, по мнению эксперта, важны инфляция и обесценивание рубля. Постоянный рост цен на товары и услуги подталкивает людей требовать адекватную компенсацию, чтобы сохранить прежний уровень жизни. Даже если номинальная зарплата остается прежней, реальная покупательская способность может снижаться. Это заставляет людей корректировать зарплатные ожидания в сторону увеличения, чтобы сохранить прежний уровень жизни.

«Многие россияне используют кредиты для приобретения жилья, автомобилей и других крупных покупок. Высокие процентные ставки по кредитам вынуждают людей искать более высокооплачиваемую работу, чтобы справиться с кредитной нагрузкой», — добавил собеседник.

По его словам, также сейчас наблюдается сложная ситуация на рынке труда. Из-за дефицита кадров, спрос на рабочую силу остается сильно выше доступного персонала, что и сдвигает кривую зарплат на новые максимумы с высокими темпами роста по историческим меркам.

Изменение отношения к работе

Что касается психологических факторов, то тут у людей отмечаются стремление к определенному уровню жизни, социальному статусу и престижу. Это может влиять на формирование зарплатных ожиданий.

«В крупных городах сосредоточены университеты, и конкуренция за высокооплачиваемую работу выше. Люди с высшим образованием и востребованными профессиями (IT, финансы, медицина) зачастую ожидают зарплату, сопоставимую с их квалификацией и затратами на образование», — уточнил Диашов.

Он рассказал, что еще изменилось отношение к работе. Современные молодые специалисты (а именно они составляют значительную часть населения городов-миллионников) чаще ориентируются не только на размер зарплаты, но и на условия труда, баланс работы и личной жизни, возможности карьерного роста и самореализации. Низкая зарплата часто ассоциируется с плохими условиями труда и отсутствием перспектив.