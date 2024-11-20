Выпуск минеральных удобрений увеличили в Воскресенске на 10%

Филиал «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» повысил на 10% производство моноаммонийфосфата (МАФ). Теперь предприятие достигло рекордного показателя — 165 тонн МАФ в сутки, сообщает пресс-служба администрации горокруга Воскресенск.

Моноаммонийфосфат — комплексное кристаллическое удобрение со стопроцентной растворимостью в воде, что делает его хорошим источником азота и фосфора для растений.

Увеличение объемов производства МАФ стало возможным благодаря комплексу мер, основным из которых стал запуск нового трубчатого реактора, работающего на жидком аммиаке. Новое оборудование было успешно введено в эксплуатацию в 2024 году.

Работы проводились в рамках проекта «Повышение производительности моноаммонийфосфата (МАФ) за счет повышения эффективности работы в ОСМУ аммофоса-2», который будет продолжен. В планах этого проекта — мероприятия по стабилизации высоких показателей производства МАФ.

«В настоящее время мы продолжаем анализировать последующие этапы производства МАФ, такие как фильтрация, упаривание, сушка и фасовка. Это необходимо для оперативного выявления трудностей и принятия корректирующих мер, что позволит нам поддерживать стабильные высокие показатели производства МАФ», — сказал начальник отделения сложных минеральных удобрений филиала «ВМУ» АО «ОХК «Уралхим» Евгений Вепренцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.