Выплата зарплаты цифровыми рублями без альтернативы лишит граждан права выбора

Если будет принято решение выплачивать зарплаты бюджетникам цифровыми рублями без альтернативы, то большое число россиян лишится права добровольно выбирать, в какой форме российской валюты получить денежное вознаграждение, заявил РИАМО ведущий научный сотрудник лаборатории социального моделирования ЦЭМИ РАН Сергей Гатауллин.

«Неспособность финансовых властей быть последовательными и выполнять данные гражданам обещания давно в нашей стране никого не удивляет. Поэтому вариант выплаты зарплаты бюджетникам — или так, или никак, то есть цифровым рублем без альтернативы, разумеется, лишит большое количество граждан права выбора, в какой форме национальной валюты получать оплату за труд, а использование новых финансовых технологических решений из добровольного превратится в принудительное», — сказал эксперт.

Хотя еще некоторое время назад вполне можно было сформировать позитивное отношение к цифровому рублю посредством разъяснительной работы, акцентированной на преимуществах использования, например, нулевых транзакционных издержках для физических лиц и других возможных бонусах, считает Гатауллин.

Ранее стало известно, что выплаты бюджетникам посредством цифрового рубля могут начаться уже с 1 января 2026 года, о чем ТАСС рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Национального финансового Совета ЦБ РФ Сергей Гаврилов.