Выяснилось, каков разброс цен на одни и те же лекарства в Петербурге

Тройку лидеров в разбросе цен на лекарства в Питере возглавила перекись водорода

В 2023 году, в рамках Первого общегородского Рейтинга аптек, газета «Вечерний Санкт-Петербург» начала исследовать различия в ценах на идентичные по всем характеристикам медикаменты в аптечных сетях города. В рамках этой инициативы была создана «домашняя аптечка», в которой указаны минимальные и максимальные цены на лекарства, а также их ценовые колебания. В этом году эту практику продолжили и продемонстрировали, насколько варьируются цены на препараты с одинаковыми количеством и дозировкой в зависимости от места продажи, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Как и в прошлом году, редакция выделила три «финалиста» и вручила грамоты за наибольшую ценовую разницу. Первое место в мини-рейтинге заняла перекись водорода — за 100 мл трехпроцентного раствора можно заплатить 6,5 руб. или 83 рубля, что в 12,77 раза больше.

Серебряную «медаль» получила валерьянка («Валерианы настойка 25 мл»). Разница между самой низкой ценой (19,8 руб.) и максимальной (225 руб.) составляет 11,36 раза.

«Цитрамон П», победивший в мини-рейнинге в 2023 году, занял на этот раз третью позицию с разницей в 8,6 раза (минимум — 15 руб., максимум — 129 руб.).