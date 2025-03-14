Выдача ипотечных кредитов усложнится в России с 1 апреля

Центробанк РФ с 1 апреля сможет вводить ограничения на выдачу ипотеки банками с целью отсеять «закредитованных» заемщиков и исключить проблемные займы. Эксперты рассказали, как это повлияет на цены и возможность взять ипотеку, сообщает Life.ru .

«На первом этапе эти ограничения коснутся наиболее рискованных заемщиков, которые более 80% своих доходов тратят на обслуживание долга и имеют низкий первоначальный взнос (не более 80%)», — отметила консультант по ипотечному кредитованию «ИНКОМ-Недвижимости» Ирина Векшина.

По ее словам, это значит, что «рискованным» клиентам получить одобрение будет сложнее.

Чтобы сократить шансы просрочек кредитов и банкротств, закредитованных заемщиков будут отсеивать, указала руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Татьяна Боева.

По ее словам, уже с начала текущего года на 30% сократился объем одобрения ипотеки, а с 1 апреля доступ к ипотеке еще более усложнится.

По мнению гендиректора компании «Главстрой-Недвижимость» Алексея Гусева, ограничения затронут в целом не более 5% «проблемных» заемщиков, так как значительную их часть отсеивают уже сейчас.

При этом спрос и цены на квартиры практически не изменятся, возможно снижение на 5% на «неликвид», считает глава строительной компании Максим Лазовский.