Введение налога на выгул собак заведомо убыточная идея — юрист

Создание системы контроля за миллионами владельцев животных требует колоссальных административных ресурсов — от создания реестров до внедрения систем мониторинга, которые будут несоизмеримо дороже потенциальных налоговых поступлений. Об этом РИАМО сообщил юрист Алексей Князев.

Ранее в России предложили ввести налог на выгул собак.

«Камеры с распознаванием животных? Патрули? Это не только непомерные расходы, но и благодатная почва для злоупотреблений и коррупции», — отметил Князев.

По словам эксперта, юридически налог должен быть ясно определен: объект, субъект, база, ставка.

«Здесь же мы видим зыбкую почву для правовой неопределенности. Целесообразность такого налога также сомнительна. Если цель — поддержание чистоты, то гораздо эффективнее уже существующие меры и штрафы за неубранные экскременты», — отметил юрист.

Он также добавил, что если же это попытка пополнить бюджет, она грозит лишь массовым уходом от регистрации животных и ростом числа безнадзорных собак, что прямо противоречит целям ответственного владения и усугубит социальные проблемы.

«Идея выглядит популистской, не учитывающей правовых реалий и социальной реакции», — резюмировал Князев.

Ранее общественный деятель Вадим Попов высказал инициативу об установлении в России для владельцев собак налоговых сборов, связанных с выгулом питомцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.