Сбор зависит от размеров питомца: в РФ предложили ввести налог на выгул собак

По его мнению, поступающие от этого платежа финансовые средства целесообразно использовать на обустройство площадок для животных, поддержку ветеринарных клиник, а также на проведение различных профилактических мероприятий.

«Введение налога на выгул собак — востребованное решение и проверенное мировым опытом, которое позволит собирать средства на строительство и обслуживание специальных площадок для выгула собак, установку урн и контейнеров для отходов, а также поддержание чистоты и порядка в общественных местах. Средства от налога также могут направляться на поддержку ветеринарных клиник, обеспечение доступности медицинских услуг для животных, проведение профилактических мероприятий против болезней», — отметил общественник.

Попов также подчеркнул, что подобная мера может положительно повлиять на сокращение числа бездомных животных. Это произойдет за счет повышения уровня ответственности хозяев и усиления контроля над процессом размножения домашних питомцев.

По словам общественника, важно внедрить именно прогрессивную шкалу налогообложения: размер сбора должен зависеть от размеров собаки и ее породы. Таким образом, для животных мелких пород может действовать минимальная ставка, тогда как для крупных и пород, считающихся потенциально опасными, ставка будет выше. При этом такие группы населения, как пенсионеры, многодетные семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья, могли бы претендовать на льготные условия или полное освобождение от этого платежа, заключил Попов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.