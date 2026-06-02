Вузы в 2026 году повысили цены на обучение на 10,7%

В 2026 году средняя стоимость платного обучения в российских вузах выросла на 10,7%, а по ряду направлений — до 20–30%. Причины подорожания объяснила доцент Финансового университета Ольга Борисова, сообщает АБН24 .

Доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова заявила, что рост цен обусловлен объективными факторами.

«Рост стоимости обучения по многим специальностям в вузах в 2026 году в среднем на 10,7% определен объективными причинами. Зарплаты ППС были проиндексированы на 7,6%, в стоимость заложен рост расходов на коммунальные услуги с октября и сокращение контингента обучающихся на коммерческой основе», — отметила эксперт.

По словам Борисовой, цифровизация требует дополнительных вложений в оборудование и обновление инфраструктуры.

«Развитие цифровизации предъявляет все новые требования как к преподавателям, стимулируя их регулярное повышение квалификации, так и к технологичности вузов, что увеличивает расходы на приобретение техники и формирование цифровой среды», — пояснила собеседница.

Эксперт добавила, что законодательство ограничивает рост оплаты для студентов второго и последующих курсов, однако верхний предел цен для первокурсников пока не установлен и обсуждается. При этом вузы продолжают предоставлять скидки и гранты сильным абитуриентам.

