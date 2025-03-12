Второй совет регионов РФ и Узбекистана пройдет в Московской области

По итогам 2024 года взаимный товарооборот России и Узбекистана увеличился на 5,2% и превысил 10 млрд долларов. России при этом удалось сохранить за собой второе место по объемам торговли Узбекистана с другими странами. Об этом министр экономического развития России Максим Решетников заявил в ходе встречи с заместителем премьер-министра Узбекистана Жамшидом Ходжаевым в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Стороны обсудили вопросы межрегионального сотрудничества, стратегии увеличения российско-узбекского товарооборота, а также перспективы синхронизации мер поддержки для экспортеров продукции на рынки обеих стран.

«В Узбекистане представлено более 3 тыс. предприятий с российским участием — это около 22% от общего числа действующих компаний с иностранным капиталом в республике», — сообщил Максим Решетников.

Он отметил, что с учетом достигнутых президентами России и Узбекистана договоренностей наращиваются поставки российского газа, нефти и нефтепродуктов. В этом контексте отмечена важность реализации запланированных проектов по модернизации энергетической инфраструктуры Узбекистана. Увеличены взаимные поставки продовольствия, где у России по объемам почти паритет: на 1 млрд долл. США из России в Узбекистан, и почти на 1 млрд долл. из Узбекистана.

Учитывая тесное взаимодействие двух стран, предприниматели из России и Узбекистана проявляют устойчивый интерес к запуску новых совместных проектов. До конца марта делегации из 14 регионов республики запланировали более 40 визитов на территорию 29 российских регионов.

«На данный момент с Узбекистаном сотрудничают все регионы России. Действуют 38 региональных соглашений о сотрудничестве, в 2024 году Минэкономразвития России согласовало еще 25 межрегиональных документов. В ряде регионов — Санкт-Петербурге, Астраханской, Московской, Омской и Свердловской областях — вместе с узбекскими партнерами работаем над открытием торговых домов, крупных транспортно-логистических и оптово-распределительных центров», — заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.

В ходе встречи стороны также обсудили подготовку проведения в текущем году Второго Совета регионов России и Узбекистана, который является ключевой площадкой для обсуждения вопросов межрегионального сотрудничества двух стран. В этом году мероприятие решено провести на территории Московской области. Напомним, Первое заседание Совета состоялось 27 мая 2024 г. в Ташкенте с участием Президентов России и Узбекистана.

В ближайшее время в Ташкенте пройдет промышленная выставка «ИННОПРОМ» (28-30 апреля) и Ташкентский международный инвестиционный форум (10-12 июня), где российская сторона также планирует принять активное участие.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.