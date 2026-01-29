Вторая группа специалистов из Узбекистана завершила обучение на Метровагонмаше

Вторая группа специалистов ГУП «Ташкентский метрополитен» прошла обучение на предприятии «Метровагонмаш» в Московской области. Программа включала изучение конструкции вагонов метро и практические занятия, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Предприятие «Метровагонмаш», входящее в состав АО «Трансмашхолдинг», продолжает развивать партнерство с ташкентским метрополитеном. Вторая группа специалистов из Узбекистана успешно завершила обучение, что свидетельствует о высоком интересе и положительной оценке программы со стороны партнеров.

Образовательная программа, разработанная корпоративным университетом ТМХ, была ориентирована на глубокое изучение конструкции вагонов метро, а также на освоение процедур осмотра, технического обслуживания и ремонта. Особое внимание уделялось передаче практических навыков и российского опыта.

Во время итоговой встречи представители делегации из Ташкента отметили высокий уровень организации и практическую пользу курса. По их словам, наставники продемонстрировали глубокие знания техники и помогли разобраться в сложных вопросах, что позволит применять полученные знания для повышения эффективности работы метрополитена.

В рамках визита участники ознакомились с современными производственными цехами «Метровагонмаша», увидели полный цикл производства и оценили уровень автоматизации и стандарты качества. Проведение подобных стажировок для зарубежных партнеров является частью стратегии ТМХ по развитию отраслевого образования и укреплению международного сотрудничества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что выставку советского, узбекского и русского модернизма, которая объединила коллекции музея «Новый Иерусалим» и Музея им. Игоря Савицкого из Нукуса, посетили свыше 40 тыс. человек. Выставка «Свет между мирами» является совместным российско-узбекским проектом.

«Я хочу поблагодарить президента (Узбекистана — ред.) Шавката Миромоновича (Мирзиеева — ред.). Благодаря его решению и поддержке мы смогли провести (выставку — ред.) большой коллекции советского, узбекского и русского модернизма <…>. 8 ноября мы заканчиваем эту экспозицию. (Благодарность — ред.) помощнику президента Республики Узбекистан Саиде Мирзиеевой — она участвовала в открытии этой выставки. Ее посетили более 40 тысяч человек. Это хорошая, очень успешная экспозиция», — сказал Андрей Воробьев на II совете регионов России и Узбекистана.