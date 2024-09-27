ВТБ решил ускорить переход «Почта Банка» под свой контроль

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что группа намерена ускорить завершение сделки по консолидации пакета в «Почта Банке» и выкупить 49,99% акций кредитной организации у «Почты России» и 2 акции у топ-менеджера Александра Пахомова, сообщает РБК .

Он подчеркнул, что сделка должна быть предварительно одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Центробанком.

«Саму сделку (будем-ред.) стараться рассчитать после получения этих разрешений до конца 2024 года и, соответственно, весь 2025 год тратить на интеграционные мероприятия», — сказал Пьянов.

Топ-менеджер добавил, что «Почта Банк» как юрлицо и как бренд прекратит существование в 2026 году.

«Почта Банк» появился в 2016 году на базе «Лето Банка», который входил в группу ВТБ. «Почта России» практически сразу присоединилась к новому проекту.

Первые сообщения о намерении ВТБ нарастить свою долю в «Почта Банке» стало известно в июне текущего года. На сегодняшний день ВТБ и «Почте России» принадлежат равные доли в уставном капитале «Почта Банк» — 50% минус 1 акция. Еще двумя акциями владеет председатель правления кредитной организации Александр Пахомов.