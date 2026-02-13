Вслед за огурцами в России взлетели цены на яблоки
С 3 по 9 февраля 2026 года общий рост цен на овощи и фрукты достиг 1,7%. В рамках этой тенденции стоимость яблок увеличилась на 0,5% за неделю, а начиная с декабря 2025 года их подорожание составило 6,21%. Максимальная цена за килограмм зафиксирована на уровне 638 рублей. Анализ ценовой динамики предоставил кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, сообщает Life.ru.
«С начала года яблоки подорожали на 0,72%, а по сравнению с декабрем 2025 года — на 6,21%. Вариация цен достаточно высокая. В конце января 2026 года самые высокие цены были зафиксированы в Чукотском АО (638 рублей/кг), Камчатском крае (403,7 рубля), Магаданской области (352 рубля), а в Адыгее в конце января 2026 года яблоки стоили 91,5 рубля/кг», — рассказал эксперт.
В 34 регионах России килограмм яблок оценивался не более чем в 150 рублей. В 18 субъектах РФ фрукты подешевели относительно январских значений, а еще в 16 рост цен не превысил 1,5%. Наиболее резкое увеличение стоимости к концу января произошло в Санкт-Петербурге (+8,61%) и Карачаево-Черкесской Республике (+8,85%).
Как пояснил Тимофеев, формирование цен во многом зависит от импортных поставок. Ключевыми странами-поставщиками яблок на российский рынок продолжают оставаться ЮАР, Сербия, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Республика Беларусь. В минувшем году из числа экспортеров выбыла Турция: из-за заморозков там было потеряно до 80% урожая винограда и приблизительно половина урожая яблок, абрикосов и черешни. Существенное влияние на окончательную цену также оказывают логистические расходы.
