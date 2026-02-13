Вслед за огурцами в России взлетели цены на яблоки

С 3 по 9 февраля 2026 года общий рост цен на овощи и фрукты достиг 1,7%. В рамках этой тенденции стоимость яблок увеличилась на 0,5% за неделю, а начиная с декабря 2025 года их подорожание составило 6,21%. Максимальная цена за килограмм зафиксирована на уровне 638 рублей. Анализ ценовой динамики предоставил кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев, сообщает Life.ru .

«С начала года яблоки подорожали на 0,72%, а по сравнению с декабрем 2025 года — на 6,21%. Вариация цен достаточно высокая. В конце января 2026 года самые высокие цены были зафиксированы в Чукотском АО (638 рублей/кг), Камчатском крае (403,7 рубля), Магаданской области (352 рубля), а в Адыгее в конце января 2026 года яблоки стоили 91,5 рубля/кг», — рассказал эксперт.

В 34 регионах России килограмм яблок оценивался не более чем в 150 рублей. В 18 субъектах РФ фрукты подешевели относительно январских значений, а еще в 16 рост цен не превысил 1,5%. Наиболее резкое увеличение стоимости к концу января произошло в Санкт-Петербурге (+8,61%) и Карачаево-Черкесской Республике (+8,85%).

Как пояснил Тимофеев, формирование цен во многом зависит от импортных поставок. Ключевыми странами-поставщиками яблок на российский рынок продолжают оставаться ЮАР, Сербия, Китай, Узбекистан, Азербайджан, Армения и Республика Беларусь. В минувшем году из числа экспортеров выбыла Турция: из-за заморозков там было потеряно до 80% урожая винограда и приблизительно половина урожая яблок, абрикосов и черешни. Существенное влияние на окончательную цену также оказывают логистические расходы.

