Инициатива Минфина России о возможной легализации онлайн-казино в России — это не просто налоговое предложение, а элемент системной политики по «обелению» теневого бизнеса и поиску дополнительных источников доходов для бюджета, испытывающего дефицит, сообщил РИАМО доцент кафедры государственного и муниципального управления ГУУ Михаил Поляков.

По оценкам, оборот нелегального сегмента азартных игр в интернете превышает 3 трлн рублей в год, при этом федеральный бюджет на 2026 год утвержден с дефицитом в 3,79 трлн рублей. В этих условиях предложение создать единого оператора онлайн-казино с обязательными отчислениями не менее 30% от выручки выглядит как прагматичный шаг: даже при консервативном сценарии легализации лишь части рынка бюджет может получить дополнительно до 100 млрд рублей ежегодно, отметил эксперт.

«Такой подход полностью соответствует логике вывода из тени существующей, но запрещенной экономической деятельности — речь идет не о расширении доступа к азартным играм, а о государственном регулировании уже действующего рынка. Это позволяет совместить фискальную выгоду с контролем: граждане будут играть не на зарубежных платформах без защиты прав, а на регулируемой площадке с механизмами самозапрета (которые будут введены с 2026 года) и прозрачной отчетностью», — заявил Поляков.

При этом государство сохраняет жесткий контроль через модель единого оператора, что снижает риски дробления рынка и появления новых «серых» игроков, добавил он.

Однако инициатива не лишена рисков, предупредил эксперт. Прежде всего — социальных: несмотря на все защитные механизмы, легализация может спровоцировать рост числа людей с игровой зависимостью, что противоречит заявленной ранее политике ограничения доступа к азартным играм. Также возникают практические сложности: обеспечение монополии единого оператора потребует значительных административных и технических усилий по блокировке всех остальных площадок.

«Тем не менее, учитывая, что инициатива уже направлена лично президенту России, ее шансы на реализацию значительно выше типичных экспертных предложений. В текущей экономической ситуации, когда поиск дополнительных доходов стал стратегическим приоритетом, отказ от такой возможности маловероятен. Наиболее вероятен компромиссный сценарий — запуск пилотного проекта или специального режима с жесткими ограничениями», — сказал Поляков.

В целом предложение Минфина России следует рассматривать не как либерализацию, а как инструмент государственного управления теневой экономикой. Несмотря на социальные риски, в условиях дефицита и наличия огромного нелегального рынка эта мера выглядит как наиболее прагматичное и управляемое решение из возможных, заключил эксперт.

