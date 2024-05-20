Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций состоится в Подмосковье

8 июня 2024 года в Московской области пройдет Всероссийский семейный фестиваль сбережений и инвестиций. В центре внимания самые актуальные финансовые вопросы: планирование личного и семейного бюджетов, инвестирование и накопление сбережений, сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Площадкой фестиваля станет Звенигородский финансово-экономический колледж Финансового университета при правительстве Российской Федерации.

В рамках фестиваля можно послушать лекции, принять участие в квизах, квестах, мастер-классах и практикумах. Также программой предусмотрены деловая игра по теме «Сбережения и инвестиции» и конкурс рисунков «Семейная копилка: вклад каждого».

На каждом участке семейные команды будут зарабатывать баллы. Сумма баллов определит победителей фестиваля в трех уровнях. Победители получат ценные призы от партнеров. Команда-победитель I уровня сможет принять участие в федеральном этапе конкурса, который пройдет в Москве ориентировочно в сентябре 2024 г.

Принять участие в фестивале могут семьи и экономически активные взрослые. Для этого нужно подать заявку на портале моифинансы.рф. Участниками могут быть любые члены семьи: дети, родители, бабушки и дедушки, тети и дяди, братья, сестры и др. Размер команд: 2-4 человека. Регистрация обязательна.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.