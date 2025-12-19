Все меняется: каким будет курс рубля после снижения ключевой ставки до 16%

Эксперт Зельцер: в 2026 г ожидается доллар выше 85 рублей, евро — по 100 рублей

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 50 б. п. произошло в контексте рыночных ожиданий. Решение регулятора окажет давление на курс российской валюты, сообщил РИАМО эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

В начале декабря курс нацвалюты взлетал на трехлетние максимумы, курсы инвалют рушились на уровни весны аж 2023 года, и высокие ставки ЦБ в этом сыграли одну из основных ролей, отметил эксперт.

Дорогое фондирования приводило к росту продажи валюты со стороны экспортеров и слабому спросу на валюту от импортеров, добавил он.

«Но все меняется, и при падении ставки компаниям станет легче кредитоваться — предложение валюты снизится, а спрос возрастет. В следующем году ожидаем доллар выше 85, евро — по 100, юань — по 12 рублей. В моменте из-за типично высокой волатильности валютного рынка не исключается подход доллара к круглым 90 рублям», — заявил Зельцер.

