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ВС РФ ударили по Глобинскому заводу и нескольким электроподстанциям на Украине

Спецоперация

Фото - © Министерство обороны Российской Федерации

Российская армия продолжает наносить удары дронами по объектам энергетической инфраструктуры Украины, местам производства и хранения ударных беспилотников, морским судам противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Этой ночью в результате проведенных ударов поражен Глобинский завод в Полтавской области. Там собирали и хранили БПЛА большой дальности.

От ударов пострадали электроподстанции в районе населенного пункта Белая Церковь в Киевской области, Кривого Рога в Днепропетровской области, Черкасс в Черкасской области, а еще тяговая электроподстанция в Винницкой области.

Военные РФ поразили сухогруз в Черном море юго-западнее Одессы. Он перевозил вооружение и военное имущество для ВСУ.

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