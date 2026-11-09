ВС РФ ударили по Глобинскому заводу и нескольким электроподстанциям на Украине
Фото - © Министерство обороны Российской Федерации
Российская армия продолжает наносить удары дронами по объектам энергетической инфраструктуры Украины, местам производства и хранения ударных беспилотников, морским судам противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Этой ночью в результате проведенных ударов поражен Глобинский завод в Полтавской области. Там собирали и хранили БПЛА большой дальности.
От ударов пострадали электроподстанции в районе населенного пункта Белая Церковь в Киевской области, Кривого Рога в Днепропетровской области, Черкасс в Черкасской области, а еще тяговая электроподстанция в Винницкой области.
Военные РФ поразили сухогруз в Черном море юго-западнее Одессы. Он перевозил вооружение и военное имущество для ВСУ.
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