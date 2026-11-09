В Пушкинской больнице провели 150 миниинвазивных операций от варикоза

Сосудистые хирурги Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова за четыре месяца выполнили 150 миниинвазивных операций по поводу варикозной болезни. Юбилейное вмешательство провели в конце октября, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

За последний месяц врачи Пушкинской больницы выполнили 50 миниинвазивных операций по поводу варикоза. Число вмешательств растет, пациенты обращаются все чаще.

Основные современные методы лечения варикозной болезни — эндовенозная лазерная облитерация и минифлебэктомия. Операции проводят под местной анестезией: пораженные вены удаляют через проколы и небольшие надрезы либо закрывают лазером. Пациенты начинают двигаться сразу после вмешательства и покидают стационар в тот же день.

«Сегодня в хирургическом сообществе общепризнано, что помощью «первой линии» при варикозной болезни являются именно миниинвазивные операции. Во-первых, выполнение их под контролем УЗИ позволяет более детально и тщательно проработать каждую патологическую вену. Во-вторых, вены любят движение, и ранняя активизация в данном случае благоприятно сказывается на исходе операции. В-третьих, минимизация хирургической травмы означает минимизацию осложнений», — пояснил заведующий отделением сердечно-сосудистой хирургии больницы Борис Козловский.

По его словам, такие вмешательства требуют меньше времени и физических усилий, чем классическая флебэктомия, что позволяет проводить несколько операций в день. В качестве примера врач привел четыре лазерные облитерации, выполненные за день.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.