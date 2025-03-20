Все для здоровья: депутат оценил меры по ограничению продажи алкоголя

Депутат Госдумы, лидер движения «Трезвая Россия» Бийсултан Хамзаев заявил, что ограничения по продаже алкоголя в России показали позитивную динамику: они сокращают криминальную статистику и работают на пропаганду здорового образа жизни.

«Регионы сегодня пытаются выстроить ответственный подход. Это международная практика в первую очередь. Во многих европейских странах, например, алкоголь запрещено продавать в магазинах в выходные дни. Почему мы считаем, что для нас это не работает? Мы ввели ограничения на ночное время потребления и продажу алкоголя», — сказал Хамзаев в эфире радио Sputnik.

По официальным данным, в РФ употребление чистого спирта на душу населения — 8-9 литров, но на самом деле цифра выше: статистика показывает только легальную часть.

Сейчас в России борются с контрафактом и предлагают реабилитационные форматы лечения зависимости от алкоголя.