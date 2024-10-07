Врип главы Котельников посетил крупнейший в РФ завод по производству салатов

Врип главы городского округа Котельники Михаил Соболев посетил крупнейший в России завод по производству салатов АО «Белая Дача Трейдинг». Это предприятие с богатой историей, которая более 100 лет является лидером отрасли на российском рынке по производству и поставке готовых к употреблению салатов, овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предприятие играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности подмосковного региона. На заводе ежедневно производится до 60 тонн продукции, которая поставляется в гипермаркеты и рестораны. На трейдинге работает порядка 600 человек, в том числе и местные жители города, трудовые династии, доходящие до четырех поколений, которые трудились и трудятся в компании «Белая Дача».

Верность и преданность своему делу — это про руководство и сотрудников группы компаний «Белая Дача».

«С руководителем группы компаний «Белая Дача» Виктором Александровичем Семеновым обсудили строительство заводов по обработке и упаковке салатов в регионах России, а также размещение собственных теплиц «Белой Дачи» на юге страны, на которых выращивается около 50 разновидностей салатов. Таким образом, благодаря системной работе компаний холдинга создается 100% цикл собственного российского производства: начиная от выращивания салата, заканчивая упаковкой и доставкой до потребителя», — отметил врип главы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории Подмосковья.

Губернатор подчеркнул, что они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.