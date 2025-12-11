Время краудлендинга: ждать ли его в России

В текущей экономической ситуации инвесторы не хотят брать на себя дополнительные риски. При этом рынок коллективных инвестиций в малый бизнес и недвижимость все больше отрывается от текущей ключевой ставки: ставка снижается, а инвесторы не хотят умерить свои аппетиты по доходности. Почему сейчас на крауд-платформах инвесторов больше, чем качественных проектов и как будет развиваться краудлендинг и краудинвестинг в России, РИАМО рассказал эксперт в области частных инвестиций Александр Волгин.

Почему крауд стагнирует в России

В конце лета — начале осени рынок был настроен более оптимистично, поскольку Центробанк задал курс на снижение ключевой ставки, рассказывает эксперт. К концу 2025 года ждали ставку в 14-15%, и на фоне этих ожиданий казалось выгодным входить в проекты. Инвестиции рассматривались как способ зафиксировать высокую ставку и получить хорошую доходность.

«Сейчас же тренд на снижение ставки замедлился, люди заняли выжидательную позицию. Это стало особенно заметно в последние три-четыре месяца. Основной стратегией конца 2025 года стало «подождать, выждать, посмотреть, что будет дальше». А если уж вкладываться в рискованные проекты (крауд — это всегда риск), то без снижения ставки», — отмечает Волгин.

На стагнацию крауда также оказывает влияние серия изменений в налоговом законодательстве. Для инвестора это еще один повод занять выжидательную позицию. Сказывается и негативный прогноз по инфляции: в девелоперские проекты закладывается удорожание себестоимости стройки и строительных материалов.

Качественных проектов на крауд-платформах стало меньше, такая тенденция характерна, в частности, для ниши малого девелопмента, считает эксперт.

«Особенно плохо чувствует себя загородный сегмент: новых проектов закладывается мало, предпринимаются попытки каким-то образом перезапустить уже существующие. Коммерческая недвижимость хотя и продается, но также с дисконтами. В свою очередь, инвесторы, если и вкладываются в крауд, то только в максимально рентабельные и надежные проекты. При существующих ставках никто не хочет рисковать, и это тоже приводит к замедлению рынка», — отмечает он.

Экономическая ситуация будет только хуже: что ждет крауд-платформы в России

Всплеск интереса к крауду был в 2023-24 годах, когда этот инструмент для России был сравнительно новым. Сейчас и новизна пропала, и 2025 год — это год стагнации. Предпринимателей, которые готовы брать на себя повышенные риски, характерные для любых крауд-инструментов, становится все меньше. Усиливаются ожидания, что экономическая ситуация будет только ухудшаться, говорит Волгин.

«На прогнозы в этом сегменте влияют два фактора — ключевая ставка и политическая обстановка. В частности, мирное соглашение по Украине сможет привести к всплеску сигналов к покупке активов и входу в проекты. Но это будет скорее эмоциональный, а не экономический позитив», — отмечает эксперт.

Он полагает, что будущее у крауда есть, но он останется нишевым инструментом с минимальными темпами развития. Количество крауд-платформ будет расти, но уже не такими темпами, как это было несколько лет назад, произойдет насыщение рынка.

Однако остывание интереса связано в том числе и с общей экономической ситуацией в России. По мере снижения ставки и возобновления роста экономики крауд тоже будет развиваться, пусть и не лавинообразно. В первую очередь, пойдет в рост краудинвестинг — инструмент, позволяющий инвестировать небольшие суммы в развитие бизнес-проектов, высказывает свое мнение Волгин.