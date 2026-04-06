Впервые с начала года ПИФы облигаций стали лидерами по притоку средств

В прошлом месяце чистый приток средств в розничные паевые фонды (открытые и биржевые ПИФы) составил более 123 млрд рублей, сообщает «Коммерсант» .

Согласно данным Investfunds, показатель оказался на 23 млрд рублей (15,8%) ниже февральского уровня, однако более чем в три раза превысил показатель за аналогичный период 2025 года. С начала года в ПИФы поступило более 382 млрд рублей, что в 7,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Впервые с начала текущего года в лидеры вышли фонды облигаций, чистый приток в которые превысил 80 млрд рублей.

В связи с резким увеличением ставок по инструментам в китайской валюте частные инвесторы стали активнее интересоваться юаневыми фондами денежных инвестиций. Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем ПИФы облигаций будут востребованы на фоне дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики Центробанка. В то же время интерес к фондам денежного рынка, доходность которых напрямую зависит от ключевой ставки, будет постепенно снижаться.

Руководитель департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктор Барк предположил, что «так как это один из самых консервативных инструментов», следует ожидать замедления притоков, а не существенных оттоков средств инвесторов.

