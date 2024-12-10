Возврат ношеных нарядов наносит серьезный ущерб продавцам маркетплейсов

С возвратами уже «прогулявшихся» предметов гардероба продавцы на площадках сталкиваются регулярно. В декабре и январе явление приобретает стихийный характер, грозя селлерам огромными убытками, рассказал РИАМО e-com предприниматель, эксперт по торговле на маркетплейсах Влад Полагушин.

Шантаж продавцов со стороны покупателей

Продавцы платформ стали главными жертвами «потребительского терроризма», и маркетплейсы никак не защищают их от произвола покупателей, отметил представитель сообщества селлеров. Его слова подтверждают данные исследования ФОСТ, согласно которому только в текущем году свыше 60% торгующих на мультикатегорийных гипермаркетах предпринимателей пострадали от того, что россияне, используя законодательство в своих целях, шантажировали продавцов, возвращали использованный товар и даже пытались подменить его.

«В декабре, когда наблюдается бум корпоративов, проблема встает особенно остро. Потребители уже несколько лет практикуют „аренду“ нарядной одежды: делают на маркетплейсе заказ, выгуливают обновку, спрятав бирку, а затем просто сдают ее назад. Тенденция год от года только набирает обороты — некоторые покупатели даже приобретают пистолет для этикеток», — сообщил Полагушин.

Суть «потребительского терроризма»

Эксперт добавил, что с аналогичной проблемой сталкиваются также продавцы обуви, аксессуаров, украшений и детской одежды. Как сообщают селлеры, «потребительский терроризм» дошел до того, что в Сеть стали выкладывать инструкции для подобной махинации, а на форумах тему не стесняются обсуждать открыто. При этом нередко вещи возвращаются испорченными — с пятнами и повреждениями, а иногда вместо них подкладывают другие.

«Реализовать такой товар селлер по понятным причинам не может, также у него увеличиваются траты на логистику. Все это приводит к ощутимым потерям. Потому многие продавцы, в том числе я, сейчас начинают отказываться от продажи на маркетплейсах нарядных вещей, к примеру, вечерних платьев», — рассказал предприниматель.

Как бороться с махинациями

Полагушин считает, что единственным решением проблемы является корректировка правил маркетплейсами — они должны перестать потакать «потребительскому терроризму»: ввести указанную законом оплату обратной логистики покупателем, изменить сроки и условия возврата — сейчас площадки позволяют возвращать вещи даже спустя несколько месяцев и использованные, в том числе средства личной гигиены.

Значимой мерой Полагушин считает и ужесточение правил заказа и выкупа — в частности, на данный момент без предоплаты покупатели могут заказывать на маркетплейсе товар на сумму до 350 тысяч рублей. Она поможет бороться с другим распространенным явлением — заказом одной и той же модели, но в десятке размеров, — также значительно ударяющим по бюджету продавцов. В противном случае нарядных вещей на маркетплейсах вскоре практически не будет, а цены на них увеличатся, заключил эксперт.