Возможность локализации производства роботов начали прорабатывать в Подмосковье

В рамках визита делегации подмосковного Мининвеста в Китай заместитель председателя правительства, министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева провела встречу с китайской компанией, специализирующейся на разработке и производстве промышленных роботов, рассказали в пресс-службе Мининвеста региона.

«Главной целью встречи стало обсуждение перспективы локализации производства промышленных роботов у нас в регионе. Современное производство идет по пути автоматизации, и подобное оборудование востребовано во многих отраслях — от машиностроения до легкой промышленности. Уже на данном этапе и мы, и китайская сторона проявляем значительный интерес к реализации этого инвестиционного проекта и вскоре рассчитываем провести повторную встречу для детализации и более глубокой проработки договоренностей. В нашем регионе инвестор на первом этапе планирует запустить производство манипуляторов и сварщиков. В общей сложности планируется выпускать порядка 20 моделей, что сделает этот проект уникальным для Московской области и всей России», — отметила зампред Екатерина Зиновьева.

В рамках визита делегация Мининвеста также провела серию встреч с руководством других высокотехнологичных китайских предприятий. На данный момент ведутся переговоры с производителями банкоматов, транспортных контейнеров и медицинских изделий.

С инвестиционным потенциалом Подмосковья познакомили китайских производителей автокомпонентов. В рамках встречи, участниками которой стали сразу 20 компаний, им рассказали о возможностях локализации в регионе, вариантах сотрудничества с работающими здесь предприятиями, мерах поддержки и многом другом.

Также делегация Мининвеста посетила Сюнъань — «город будущего» — новый район в провинции Хэбэй, строительство которого китайские власти ведут уже шесть лет. Сюнъань создается как самый современный район в Китае, и в перспективе объединит в себе все новейшие урбанистические решения, предложив жителям максимум экологичности и комфорта в условиях мегаполиса.

Кроме того, Сюнъань, расположенный всего в 100 км от Пекина, должен взять на себя часть неадминистративной нагрузки столицы и способствовать целостному развитию региона Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй. Сюнъань также создается как новый бизнес-центр Китая.

«Бизнес уже активно начал осваивать новую локацию. Сюда он приходит сам, ведь помимо необходимой инфраструктуры здесь для его работы создана ОЭЗ. Сюда же по задумке из Пекина переберутся штаб-квартиры крупных китайских госкорпораций. В Сюнъань уже «переехали» четыре таких компании», — рассказала зампред Зиновьева.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что власти Подмосковья готовы поддерживать предпринимателей, которые решили заниматься бизнесом на территории области.

По словам главы региона, они могут получить земельные участки бесплатно или со значительными скидками, компенсации на развитие инфраструктуры.