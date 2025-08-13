Возможно укрепление рубля: экономист спрогнозировал итоги саммита на Аляске

Экономист Корнеев: встреча Путина и Трампа может повлиять на курс рубля

Эксперт-экономист и политический аналитик Валерий Корнеев заявил, что предстоящие 15 августа на Аляске переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа могут повлиять на курс рубля: российская валюта может ненадолго укрепиться, сообщает Общественное Телевидение России .

«Любое подтверждение того, что страна занимает твердые политические позиции, внутри страны нет каких-либо проблем с устойчивостью действующей власти, это такое снятие политических рисков и, в принципе, ведет к укреплению валюты», — объяснил ситуацию эксперт.

По его словам, настоящее укрепление рубля можно будет ждать после ухода Зеленского из власти: пока на русско-украинский конфликт слишком сильно влияют западные спецслужбы.

Одновременно вице-президент Ассоциации управленцев и предпринимателей Юлия Хайдер заявила, что в момент объявления информации о встрече Путина и Трампа индекс Московской биржи вырос до 3 тысяч пунктов.