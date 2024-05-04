Восточные страны Евросоюза из соцблока скоро обгонят по уровню жизни южные

Бывшие страны социалистического блока, которые вошли после распада СССР в ЕС в ближайшем будущем могут обойти по уровню жизни государства южной Европы, сообщает РБК.

По данным агентства, Bloomberg, Словения, Польша и Литва к 2029 году займут лидирующие позиции в Евросоюзе. На момент их вступления в организацию в 2004 году разрыв по показателю уровня жизни был почти двукратным.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что доход на душу населения в Словении превысит такой же показатель в Италии к 2029 году, учитывая покупательную способность. Она составляет 65 тыс. долларов ВВП на душу населения.

Помимо этого, аналогичного уровня достигнет Литва. Польша также окажется на похожих позициях. Также Испания потеряет в показателе, он составит около 60 тыс. долларов.