сегодня в 11:09

Более 170 тыс сделок с недвижимостью зарегистрировали за апрель в Подмосковье

172 тыс. заявок на регистрацию прав подмосковной недвижимости поступило за апрель. Это на 10 тыс. заявлений больше, чем за март текущего года, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Порядка 120 тыс. обращений поступило в части государственной регистрации права. Также 38 тыс. заявок оформили на регистрацию государственного кадастрового учета.

По данным управления Россреестра по Московской области, 95% заявок на регистрацию договоров долевого участия приняли в электронном виде. Это составило 5 тыс. заявлений.

На регистрацию ипотеки поступило более 13 тыс. заявлений, 86% которых — в онлайн формате.

Еще 14 тыс. обращений поступило на регистрацию недвижимости в рамках единой процедуры учетно-регистрационных действий.

На данный момент застройщики на территории Московской области могут подавать заявления на регистрацию права собственности без доверенности — от имени участника долевого строительства. Процедуру можно пройти без участия покупателя за 24 часа по электронной заявке. Ранее этот срок мог составить более недели и включать непосредственно застройщиков, дольщиков, МФЦ и Росреестр.

Покупателю необходимо принять передаточный акт, впоследствии он получит выписку из ЕГРН. Это подтвердит право собственности на объект — квартиру, нежилое помещение, машино-место и т. д.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.