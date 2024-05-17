Карусель в Сергиевом Посаде стала шестой по посещаемости на прошлой неделе

С 6 по 12 мая карусель Сергиево-Посадском г.о. посетили более 1 500 человек. Карусель вошла в семерку самых посещаемых каруселей на прошлой неделе, передает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Неповторимый облик художественному оформлению карусели придал художник и дизайнер Денис Симачев. Этот аттракцион, созданный по итальянской технологии, оборудован 44 фигурами животных и яркой иллюминацией, создавая волшебную атмосферу для посетителей всех возрастов.

В министерстве благоустройства напомнили, что в настоящее время в Московской области функционирует восемь каруселей, расположенных в различных городских округах. С момента начала программы по установке каруселей в регионе в 2018 году, такие объекты стали важной частью отдыха и развлечений для жителей и гостей Подмосковья.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.