Восемь реакторов для атомных ледоколов делают в цехах завода «ЗиО-Подольск»

В цехах завода «ЗиО-Подольск» работают сразу над восьми реакторами для атомных ледоколов новой серии. Все реакторы находятся в разной степени готовности. Потом их помещают в конечные изделия, сообщает пресс-служба администрации округа.

В производстве два первых реактора РИТМ-400 для ледокола «Россия», который является головным судном проекта 10510 «Лидер» и в будущем обеспечит ритмичность проводок в восточном районе акватории Северного морского пути.

Кроме того, в работе реакторы РИТМ-200 для универсального атомного ледокола «Ленинград», пятого серийного судна проекта 22220. Сотрудники завода дают им шутливые имена.

«Первые реакторы демонстрировали в цехах крутой норов, нам приходилось к ним приспосабливаться. Их мы нарекли Ворчливый и Бурлящий. С реакторами для «Ленинграда» проблем возникнуть не должно — технология отработана, операции известны. Поэтому их нарекли Послушными», — объяснил начальник механического производственного подразделения Станислав Рябенко.

Для атомного ледокола «Ленинград» изготовят два реактора РИТМ-200. А первый комплект РИТМ-400 сдадут уже в этом году, он отправится на судостроительный комплекс на Дальнем Востоке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.