Воробьев: завод «ЭнергоПром-Альянс» обеспечивает технологический суверенитет страны

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил завод «ЭнергоПром-Альянс», который является одним из крупнейших в России производителем трансформаторов, подстанций и электротехнического оборудования. Глава региона поблагодарил сотрудников за работу, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Продукцию завода поставляют на крупные промышленные предприятия, в медучреждения, спорткомплексы, учебные заведения. Работающий уже 10 лет «ЭнергоПром-Альянс» обеспечивает технологический суверенитет страны, выпуская оборудование для электросетевых компаний, в том числе для «Мособлэнерго» и «Россетей».

Здесь организован полный цикл производства — от обработки металла до отправки готовых изделий. На предприятии работают более 250 человек. Воробьев поблагодарил за труд всю команду, от которой зависит развитие экономики.

«Нам очень приятно, что есть такие заводы. Надеемся, что и „Россети“, и „Мособлэнерго“, и все предприятия, которые сегодня строятся, складские комплексы, торговые центры, дома будут использовать сухие трансформаторы. Когда-то было очень много скептиков по поводу того, что вы производите, потому что и ABB, и Siemens, и Schneider Electric — серьезные конкуренты. Но мы видим здесь конечный продукт, он оказался очень надежный, конкурентоспособный по цене», — заявил Воробьев.

Он подчеркнул, что приехал на завод ради слов благодарности и пожелал предприятию дальнейшего роста. Собственники не первый год вкладывают в развитие «ЭнергоПром-Альянса».

«Приятно, что на наши территории приходят инвесторы, появляются технологические производства. Для нас очень важно, чтобы работа была там, где живешь», — отметил глава региона.

