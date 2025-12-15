Воробьев: в Подмосковье реализуется программа поддержки производителей роботов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье реализуется первая программа по поддержке производителей роботов. В нее входит и партнерство с Китаем.

По словам Воробьева, Подмосковье — единственный регион, который принял программу по роботам. Компании получат поддержку в развитии.

«Если в нашей стране есть компании, которые планируют строить предприятия по производству роботов, сейчас речь идет прежде все про логистические комплексы, их автоматизация и бытовое применение, прежде всего это партнерство с Китаем, они могут рассчитывать на компенсацию в 20% тех капексов, которые они потратили на строительство завода, и дальнейшую поддержку при запуске этой программы», — сказал Воробьев в эфире «Радио РБК».

Среди поддержки, например, получение льготного места в лайт-индастриал в промышленном боксе в одном из парков Московской области.

Воробьев отметил, что регион развивается по различным векторам, таким как ЖКХ и социальная сфера, а также в проектах, формирующих перспективу на годы вперед.

