Воробьев: в Подмосковье реализуется программа поддержки производителей роботов
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье реализуется первая программа по поддержке производителей роботов. В нее входит и партнерство с Китаем.
По словам Воробьева, Подмосковье — единственный регион, который принял программу по роботам. Компании получат поддержку в развитии.
«Если в нашей стране есть компании, которые планируют строить предприятия по производству роботов, сейчас речь идет прежде все про логистические комплексы, их автоматизация и бытовое применение, прежде всего это партнерство с Китаем, они могут рассчитывать на компенсацию в 20% тех капексов, которые они потратили на строительство завода, и дальнейшую поддержку при запуске этой программы», — сказал Воробьев в эфире «Радио РБК».
Среди поддержки, например, получение льготного места в лайт-индастриал в промышленном боксе в одном из парков Московской области.
Воробьев отметил, что регион развивается по различным векторам, таким как ЖКХ и социальная сфера, а также в проектах, формирующих перспективу на годы вперед.
