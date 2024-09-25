Воробьев: в Подмосковье на несырьевой экспорт пришлось порядка 9,7 млрд долларов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе в прошлом году из 13 млрд долларов общего объема порядка 9,7 млрд пришлось это несырьевой экспорт. При этом на малый и средний бизнес приходится 1,5 млрд.

Воробьев принял участие в заседании президиума Госсовета под руководством президента РФ Владимира Путина. В процессе мероприятия обсудили вопросы развития несырьевого неэнергетического экспорта.

«Наши основные области экспорта — это продукция АПК, машиностроение, химическая промышленность, металлы, текстиль. Большие компании получают федеральную помощь, наша же задача — помочь малому бизнесу», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев отметил, что с это целью работает региональный Центр поддержки экспорта. Кроме того, внедряются новые механизмы, к примеру, сервис «5 шагов экспортера» и экспортный контейнер для МСП. Последний помогает снизить стоимость отправки груза, таким образом, малый бизнес получает доступ к услугам крупных перевозчиков.

Подмосковный Фонд поддержки экспорта только за 2023 год вывел на экспорт 142 компании. Сумма контрактов составила 136 млн долларов.

«Например, компания „Роял Кейн“ из Королева, которая раньше не экспортировала свою продукцию (сиропы и топинги), с помощью Фонда вышла на рынок Азербайджана», — отметил Воробьев.

Другой пример — «Плодоимпорт» из Люберец (ТМ «Дядя Ваня»). Фонд предоставил субсидию на транспортировку двух контейнеров в Китай по проекту «экспортный контейнер».

А компания «ИНТЕРСЭН-плюс» из Мытищ воспользовалась региональной онлайн-компенсацией на транспортировку для экспортеров. Их дезинфицирующие средства и упаковки для стерилизации были отправлены на Филиппины.

Как отметил губернатор, главенствующую роль в экспорте играет логистика, потому ей уделяется особое внимание. Так, были запущены сухие порты «Селятино» в Наро-Фоминском округе, «Белый Раст» в Дмитрове, «Электроугли» в Богородском.

Основные страны-партнеры для экспорта — Китай, Турция, ОАЭ, Беларусь, Казахстан, Узбекистан и другие страны СНГ. Воробьев добавил, что Подмосковье и дальше будет наращивать производство и объемы экспорта, поддерживать малые и средние предприятия.