Воробьев: в Подмосковье будет развиваться роботизация в сфере торговой логистики

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках ПМЭФ подписал соглашение с учредителем и управляющим директором ГК «КОМИТАС» Давитом Манукяном и гендиректором ГК «Магнит» Евгением Случевским. Это сотрудничество сделает регион площадкой для развития автоматизации и роботизации в сфере торговой логистики, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Современные технологии позволяют нам оптимизировать множество самых разных процессов, в том числе все, что касается обработки, хранения и перемещения грузов. Сегодня в рамках ПМЭФ мы подписали соглашение, которое даст импульс автоматизации складских комплексов и терминалов в Подмосковье. Компания „КОМИТАС“ роботизирует первый склад розничной сети „Магнит“ уже в этом году. А до конца 2026-го „Магнит“ инвестирует в роботизацию логистики на территории Московской области более 5 млрд рублей. Рутинные логистические задачи будут выполняться быстрее, эффективнее, при этом снизится нагрузка на работников. То есть теперь, например, людям не придется вручную сортировать товар, за них это будут делать машины», — рассказал Воробьев.

Деятельность «КОМИТАС»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Компания, кроме технологического и логистического оснащения, занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации и роботизации складской и производственной логистики. У нее также есть собственное производство. В Подмосковье оно расположено в Солнечногорске и на территории индустриального парка «Есипово».

Манукян рассказал, что компания занимается производством конвейеров всех типов, складских роботов-сортировщиков, cross-belt сортировщиков. В ближайшее время запустят производство 3D-шаттловых систем, кранов-штабелеров и другого оборудования автоматизации и роботизации.

«Это подписание даст возможность добиться синергии между Московской областью и бизнесом со стороны и заказчика, и производителя. Позволит улучшить наше взаимодействие, что приведет одновременно к созданию большего количества рабочих мест и повысит уровень автоматизации и роботизации в регионе и в стране в целом. Инвестиционный климат Подмосковья укрепляется от года к году и нам нравится реализовывать здесь свои проекты. Этому способствует развитая инфраструктура и транспортная доступность логистических хабов, современных бизнес-пространств, ⁠поддержка бизнеса с доступными мерами, наличие консультационных центров, а также хороший кадровый потенциал», — заключил Манукян.

Вклад ГК «Магнит»

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Это одна из ведущих розничных сетей в РФ по торговле продуктами и лидер по количеству магазинов и географии их расположения. Компания ведет деятельность в Подмосковье более 20 лет. Сегодня это 2764 торговых объекта и около 27 тыс. сотрудников магазинов. Также в регионе находятся пять распределительных центров.

Случевский заявил, что Московский регион — один из ключевых для развития розничной сети. Количество магазинов в Подмосковье растет, чтоб обеспечивать людей качественными и свежими продуктами по доступным ценам.

«За один только 2025 год мы планируем открыть в Подмосковье более 500 магазинов различных форматов. В регионе расположены наши современные распределительные центры, где мы тестируем и внедряем передовые технологические решения. Соглашение, которое мы подписали сегодня, нацелено на развитие автоматизации и роботизации логистики. Эти процессы позволят повысить эффективность логистических цепочек, упростить условия труда на складах, заменив человека в тяжелых и рутинных операциях, а также — создать новые рабочие места для высококвалифицированных сотрудников», — заявил Случевский.

Ранее Воробьев сообщал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) регион планирует заключить соглашения на рекордную сумму — более 300 млрд рублей. Это почти в 2 раза больше, чем годом ранее.

ПМЭФ — событие в мире экономики и бизнеса. Он проходит с 1997 года. В 2025 году форум проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.