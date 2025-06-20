Воробьев: создание распределительного центра в Чехове расширит логистику

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Чехове построят крупный распределительный центр для размещения промышленных товаров. Проект будет реализован совместно с ПАО «ТрансКонтейнер», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев отметил, что Подмосковье — один из крупнейших торгово-логистических центров в России, через сухие порты региона проходит 25% контейнерных грузов страны. Поэтому вся сопутствующая инфраструктура крайне важна.

Новый центр в Чехове запустят на полную мощность в 2034 году. На его территории будут как открытые, так и закрытые складские площадки. Сначала здесь намерены разместить более 170 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU). В дальнейшем планируется увеличить объем до 500 тыс.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«ТрансКонтейнер» — лидер контейнерной железнодорожной логистики Евразии. На долю компании приходится около трети таких перевозок на российском рынке.

«Реализация нашего совместного проекта расширит логистические пути, а, значит, создаст больше возможностей для развития экономики Подмосковья. Инвестор планирует создать порядка 200 новых вакансий. Кроме того, ежегодный объем налоговых отчислений в областной бюджет составит 200-250 млн рублей», — сказал губернатор.

Соглашение о создании благоприятных условий для развития транспортно-логистической инфраструктуры на территории Подмосковья, включающее возведение центра в Чехове, подписано на Петербургском международном экономическом форуме между правительством Московской области и ПАО «ТрансКонтейнер».