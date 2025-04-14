Воробьев рассказал Путину о важности промышленной ипотеки в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства рассказал главе государства о важности промышленной ипотеки. Для этого губернатор использовал пример завода «МолоПак» в Чехове.

«МолоПак» — один из старейших производителей упаковочных материалов на основе картона в России. Воробьев рассказал, что управляющий директор компании Тимур Гущин вложил 600 млн рублей в оборудование под 1%, еще 600 млн рублей он вложил в само здание.

«В случае промышленной ипотеки это бы очень здорово ему помогло для третьей очереди. Поэтому, как только появится возможность вот этого льготного кредитования по стройке, оно конечно, будет иметь очень заметный эффект для нашей промышленности», — заявил Воробьев.

Глава региона отметил, что такие проекты очень смелые. На совещании российского лидера с членами правительств он поблагодарил Путина за поддержку подобных программ.