Воробьев рассказал о реализации программы «Централизованная бухгалтерия»

У реализуемого в Подмосковье проекта «Централизованная бухгалтерия» есть динамика и результаты, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, все, что касается трансформации, — очень важная тема.

«О реализации проекта „Централизованная бухгалтерия“ Наталия Масленкина (первый зампред правительства Подмосковья — ред.) нам расскажет. Здесь есть динамика, есть результаты», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Губернатор отметил, что очень важно посмотреть на первые результаты проекта, и понять, что будет следующим его этапом.