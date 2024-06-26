В Подмосковье состоялся бизнес-форум «Московская область — Андижанская область». Его участниками стали руководители регионов — губернатор Андрей Воробьев и хоким Шухратбек Абдурахманов, а также чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботиржон Асадов и предприниматели из обеих областей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

На форуме поднимали вопросы масштабного сотрудничества в экономической сфере — инвестиции, экспортное направление. По словам Воробьева, в Подмосковье рады видеть узбекских друзей. Он поблагодарил и подмосковных предпринимателей, которые проявили заинтересованность, приехали, чтобы реализовать в практической плоскости все, что связано с взаимным экономическим партнерством.

«Вы знаете, что в мае наши президенты дали импульс для сотрудничества, и теперь каждый регион нашей любимой страны и каждый регион Узбекистана вовлечены в то, чтобы появлялись новые предприятия, в том числе в Московской и Андижанской областях», — сказал губернатор.

По его словам, Московская область готова оказать всестороннюю поддержку, если узбекские предприниматели придут в Подмосковье. Это и льготная земля, и вся разрешительная документация для строительства и запуска предприятия.

«Главное только, чтобы была коммерческая идея, которая нам нравится, и мы понимали ее эффект. Поэтому я очень хочу, чтобы на первом нашем бизнес-форуме не было теории, а было больше практических решений», — добавил Воробьев.

Глава региона выразил надежду, что такие встречи позволят лучше понять, что необходимо для реализации проектов.

На форуме собрались около 30 компаний из Московской области. Среди них производители медтехники, трансформаторов, вентиляционного оборудования, текстиля, полимеров. Также мероприятие посетили 10 компаний из Андижана, на некоторых из которых подмосковная делегация побывала во время недавнего визита в Узбекистан.

Продуктивное сотрудничество

Шухратбек Абдурахманов поблагодарил Андрея Воробьева, президента Узбекистана Шавката Мирзиеева и российского лидера Владимира Путина за то, что они все создают хорошие условия для развития отношений между регионами.

«Хочу отметить, что в последнее время в Андижанской области удалось создать благоприятный климат для производства промышленной продукции, которая активно идет на экспорт. У нас подписан с Подмосковьем меморандум, осуществляются взаимные бизнес-поездки, где обсуждаются актуальные вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества», — заявил Абдурахманов.

В ходе форума также были представлены инвестиционные потенциалы двух регионов. Ботиржон Асадов рассказал, что лидеры государств создали все необходимые условия для того, чтобы можно было развивать сотрудничество.

«У нас идет очень тесное взаимодействие практически во всех направлениях — это и политика, и вопросы безопасности, и экономика, и культурно-гуманитарная сфера. Активно развивается межпарламентский диалог. Но именно взаимодействие между регионами является локомотивом в наших отношениях. Со стороны посольства я хотел бы заверить, что мы готовы оказывать всестороннее практическое содействие в реализации поставленных нашими президентами задач», — сказал Асадов.

На форуме предприниматели Московской и Андижанской областей познакомили со своими проектами. Семейная компания из Серпухова «Никатор» планирует реализовать инвестиционный проект по производству добавок для полимеров (промышленная химия) в Андижанской области.

Собственник компании «Никатор» Юлия Новикова поделилась, что любые пластиковые изделия тем или иным образом состоят из их добавок. Например, детская игрушка должна быть окрашена в какой-либо цвет, потому что малыши любят что-то яркое. Компания производит красители.

«Наши производственные мощности в Серпухове позволяют сегодня производить до 50 тыс. тонн добавок в год. Мы активно развиваемся, на данный момент реализовали большую программу по импортозамещению подобного рода добавок в Российской Федерации. Наши производственные мощности загружены почти на 100%, но мы не можем оставить без внимания клиентов в странах Азии, поэтому решили локализовать производство добавок в Ташкентской и Андижанской областях», — рассказала она.

Также фирма «Фуд Тим» из Дмитрова планирует совместно с узбекской компанией ECO FISH создать ферму для выращивания радужной форели и карповых видов рыб на территории Андижанской области, а еще спроектировать и внедрить производство первичной и глубокой переработки при поддержке правительства этого региона. Сейчас это одно из крупных рыбоперерабатывающих предприятий Московской области, оснащенное современным оборудованием, оно имеет полный производственный цикл. Это безотходная глубокая переработка от сырья до готовой продукции.

Еще одна подмосковная компания «Деловое партнерство» рассматривает возможность создания распределительного центра. Производитель из Подольска известен своими успешными брендами BIENNALE и Gloriss. Кондитерская продукция включает в себя линейку шоколадных конфет, жевательных конфет в шоколаде, сладких снеков, драже, фруктовых батончиков, которые создаются с использованием только самых качественных и натуральных ингредиентов.

Также «Люберецкий завод „Монтажавтоматика“ обсуждает проект по созданию в Республике Узбекистан производства высоковольтного электротехнического оборудования, стационарных силовых трансформаторов большой мощности, продукции силовой электроники и преобразовательной техники.

Руководитель направления продаж «Монтажавтоматики» Алексей Кузнецов отметил, что качественный и недорогой трансформатор является залогом успешного электроснабжения объектов и технологий производства продукции в любой отрасли. Непосредственные заказчики фирмы — это объекты нефте-газодобычи, предприятия с большой энергоемкостью всех отраслей промышленности: металлургии, генерации электроэнергии, магистральных электросетей. Помимо этого, компания работает с комплексом транспортного машиностроения РЖД, предприятиями авиастроения, со всем, что касается аэродромной тематики.

«Коллеги из Узбекистана должны завтра посетить наше производство, так что форум будет иметь продолжение. Надеюсь, мы придем к определенным договоренностям, и обсудим возможность реализации намеченных планов. Я считаю, что форум очень полезен, потому что нам необходимо делиться опытом. Здесь мы узнаем о специфике работы других отраслей, видим какие-то недостатки или преимущества и делаем для себя очень важные выводы», — рассказал Кузнецов.

Узбекская компания SPZ BEARINGS может разместить на территории Подмосковья производство подшипников. Это единственный в Узбекистане завод, специализирующийся на выпуске роликовых и шариковых подшипников для горнодобывающих отраслей, железнодорожной, химической и нефтегазовой промышленности, металлургических комбинатов, тепловых и гидроэлектростанций, автомобилестроения, сельского и народного хозяйства.

Специализация еще одной компании из Узбекистана, Malika Laboratories — это фармацевтика для терапии. Она производит порядка 10 млн упаковок таблеток, капсул, саше и пищевых добавок в год. Компания заинтересована в сотрудничестве с Подмосковьем по таким направлениям, как «инфузия на основе BFS», готова выпускать аэрозоли и ингаляторы.

Помимо этого, фирма «Нил гранит» хочет разместить в Московской области производство текстильной продукции и увеличить экспорт.