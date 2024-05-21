Воробьев посетил артель «Кузьминский» под Сергиевым Посадом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил сельхоз артель «Кузьминский» под Сергиевым Посадом, пообщался с механизаторами и разработчиками комплекса доения, созданного на основе искусственного интеллекта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

«Мы сегодня приехали в самый северный район Сергиева Посада. Здесь идет посевная кампания. Прекрасно помним майские праздники — было холодно и это отразилось на динамике посевной». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

Воробьев поблагодарил всех, кто занимается этим благородным трудом, команду «Кузьминского» за то, что они настойчиво, профессионально инвестируют в Подмосковье и ищут наиболее прибыльную культуру, чтобы быть конкурентоспособными.

«Очень надеюсь, что урожай будет достойный», — отметил глава региона.

«Кузьминский» является одним из передовых аграрных хозяйств не только округа, но и всего региона. Оно находится в деревне Кузьмино. С 2010 года предприятие имеет статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. В прошлом году более 170 голов продали в хозяйства Ростова и Тамбова.

Артель развивается по всем направлениям, куда входят животноводство, растениеводство, технологии. Здесь работает 100 человек, среди которых агрономы, зоотехники, ветеринары, ИТ-специалисты. Благодаря сильной команде «Кузьминский» сегодня находится в числе лидеров по урожаю, производству молока и внедрению инноваций.

Разработки

«Кузьминский» ранее был колхозом, он появился в 1962 году. Спустя 30 лет предприятие реорганизовали в АОЗТ «Кузьминский». С 2015 года его возглавляет Олег Хахунов, сменивший отца, руководившего предприятием с 2000-х годов.

В артели около 2,2 тыс. коров. Все они находятся на беспривязном содержании. В прошлом году надой составил порядка 9 тыс. тонн молока с продуктивностью почти 10 тыс. кг на одно животное. В среднем по хозяйствам Подмосковья этот показатель составляет 8 тыс. кг на корову.

Олег Хахунов отметил, что на месте артели раньше был старый советский коровник, в котором содержалось 300 голов стада. Затем его переделали, расширили, и теперь тут содержится гораздо больше животных.

«Они здесь находятся круглогодично, главное для них – чтобы не мерзли, были сухие и сытые. Сейчас отправляем наше молоко, в том числе на Дмитровский молочный завод, где открыли сырный цех. В сырах важно высокое содержание белка. Как раз наши коровы и дают такое молоко и сыр получается очень хороший. У нас здесь семейное производство: я - строитель, мама - ветврач, брат – инженер, с которым мы начали делать разработки», - уточнил он.

Секретом успеха предприятия является не только качественная порода, но и современные технологии. Для работы фермы используются собственные разработки. Например, здесь есть система управления стадом «Арка» на основе искусственного интеллекта. Она превосходит свои зарубежные аналоги. С помощью системы в режиме реального времени можно получать и анализировать данные о состоянии стада, вычислять проблемные особи, прогнозировать развитие поголовья. Сейчас «Арка» вышла на рынок и уже более 50 хозяйств, что свыше 70 тыс. голов дойного стада, по всей России используют данную программу.

Еще одной новацией является робот добровольного доения Maslov.ai. Особенность в том, что корова сама решает, когда ей нужно пойти на дойку, а система полностью выполняет все манипуляции. Например, идентифицирует животное, взвешивает, дает необходимое количество комбикорма, осуществляет процесс доения, а также анализирует качество молока.

Технология целиком российская и создана специалистами хозяйства совместно с МФТИ. Ее поддержал Инновационный центр «Сколково». Технология может заменить такие импортные аналоги, как Lely и DeLaval. Сейчас промышленный прототип робота проходит на предприятии активную фазу тестирования.

В число разработчиков технологии входят Владимир Литвиненко из Мытищ и Кирилл Горулев из Москвы. По словам Владимира Литвиненко, робот позволяет создать ферму без людей. Коров приучают к тому, чтобы они сами понимали, когда им нужно покормиться, когда доиться. Так уменьшаются затраты времени на то, чтобы животные переходили с места, где они принимают пищу, до места, где они дают молоко. В артели создают комфортную среду для коров, у них не возникает стресс. В результате увеличивается надой молока.

«Как приучаем? Это довольно-таки длительный процесс. Прежде всего, важно, чтобы коровы понимали: робот — это не опасно для них. Сначала даем им вкусняшку за то, что они зашли в аппарат, потом еще и еще. Постепенно начинаем подводить к ним манипулятор, пристыковывать его, коровы привыкают, перестают бояться и сами идут на это место. Весь процесс доения становится автоматизированным», - уверен он.

Кирилл Горулев уверен, что человек всегда стремится компенсировать какие-то физические трудозатраты, упрощать процессы, и робот – наглядное тому подтверждение.

«К тому же, он помогает фермерам собирать данные о своем стаде. Например, сообщает вес коровы. Мы также знаем, сколько она кормилась в этот день. Таким образом, ведётся некая бухгалтерия о каждом животном», - добавил он.

Посевные работы

«Кузьминский» полностью обеспечивает себя грубыми кормами для животных. В прошлом году тут заготовили 11 тыс. тонн травяного сенажа и 14 тыс. тонн кукурузного силоса. Посевная площадь здесь составляет более 2,9 тыс. га. Благодаря региональной программе хозяйство ввело в оборот 1 тыс. га пустующей земли, которая теперь обрабатывается. На ней выращивают пшеницу, яровой ячмень, горох, рапс, картофель, соя.

Сою засеивают на полях. Сотрудники работают по 12 часов, чтобы успеть, пока есть влага в земле. Соя – это крайне ценная культура, она оздоравливает почву, накапливает биологический азот, является питательной продукцией для животноводства.

Однако в климатических условиях Московской области выращивать ее сложно, поскольку теплолюбивая культура требовательна и к температурному режиму, и к наличию влаги в земле. В 2023 году в «Кузьминском» провели эксперимент. На территории высадили сою на 16 га. Результат оказался успешным, и в этом году планируют увеличить посев в три раза благодаря внедрению новых сортов, использованию специальных технологий возделывания почвы и защиты растений.

Олег Хахунов отметил, что на предприятии проанализировали среднегодовые температуры в Московской области. Если раньше сумма эффективных температур была в среднем порядка 1800 градусов, то за последние 10 лет - уже 2200.

«И мы подумали – а почему бы не начать выращивать сою? Посеяли небольшой участок, посмотрели, как он вызревает, в какие сроки, как защищать культуру. В первый год получили в общем-то достойный урожай. Сейчас подобрали 5 сортов, и будем продолжать экспериментировать с выращиванием сои», - добавил он.

В общении с губернатором механизатор Александр Бутырский рассказал, что на предприятие он пришел давно. В 2013 году, как молодой специалист, он получил субсидию на покупку квартиры и уже справил новоселье.

По словам Бутырского, он работает тут со школы, уже 13 лет.

«Живу в Сергиевом Посаде, а сюда приезжаю на работу. Она мне нравится, техника у нас хорошая – например, трактора. Сейчас сеем сою, второй год экспериментируем с ней. Надеемся, что все получится», – рассказал он.

Во время посещения хозяйства Андрею Воробьеву доложили о ходе весенне-полевых работ в округе. В Сергиевом Посаде посевная яровых завершена уже наполовину - 50,3%. Сюда вошли зерновые, картофель, рапс, кукуруза. В этой работе заняты 10 сельскохозяйственных предприятий.

«Кузьминский» получает меры поддержки от правительства Московской области. В 2017 году в рамках реализации инвестпроекта по расширению животноводческого комплекса молочного направления кооперативу выделили 1 тыс. га земель, которые активно разрабатываются и используются хозяйством.

Ежегодно регион оказывает сельскому хозяйству финансовую помощь на племенное животноводство, стимулирование производства молока, агротехнологические работы и другое.