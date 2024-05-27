Воробьев подписал меморандум о сотрудничестве Подмосковья с Андижанской областью

Обмен папками произошел при первом зампреде правительства РФ Денисе Мантурове и заместителе премьер-министра Узбекистана Жамшиде Ходжаеве. Сотрудничество будет происходить по нескольким направлениям. Стороны будут проводить семинары, консультации, конференции и обмениваться информацией.

«Мы подписываем соглашение с Андижанской областью, которая является самой густонаселенной в Узбекистане. В частности, хотим обменяться опытом работы в особой экономической зоне. Наш проект „Лайт индастриал“ и промышленная ипотека, которая поддержана президентом (РФ Владимиром Путиным — ред.), дает очень заметный эффект. И вчера мы обсуждали дальнейшую такую интеграцию с премьер-министром Узбекистана (Абдуллой Ариповым — ред.)», — заявил Андрей Воробьев.

Он отметил, что много раз был в Узбекистане — в Ташкенте, Бухаре, Самарканде, Фергане, а вот в Андижане побывать пока не удалось. Губернатор Подмосковья пообещал обязательно там побывать, ведь эта территория очень близка к Китаю и представляет особый интерес для сотрудничества.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

На прошлой неделе Воробьев и Абдурахманов встречались в Красногорске. На переговорах они обсуждали вопросы развития особых экономических зон и индустриальных парков, расширение экспорта и импорта, привлечение инвестиций и изучение лучших практик.

Особый интерес с узбекской стороны вызвал опыт Подмосковья в «Лайт индастриал» и реализация проектов в ОЭЗ «Дубна», которую посетила делегация. Также они побывали в индустриальном парке «Есипово». Регионы намерены привлекать резидентов друг друга для работы.

«Еще одно из ключевых направлений совместной работы — логистика. Экономические взаимоотношения невозможны без четко выстроенной логистики. В Подмосковье действуют 3 крупных „сухих порта“, из которых осуществляется доставка контейнерами. Реализуется масштабный проект: Китай-Казахстан-Россия», — добавил Воробьев.

Теперь же в Ташкенте положили начало работе по этому направлению и с Узбекистаном. Глава региона напомнил, что эта страна богата ягодами, фруктами и продуктами сельхозпереработки. Поэтому у регионов взаимный интерес к сотрудничеству.