Воробьев подписал договор со Сбером о развитии импортозамещающих и ESG-проектов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф в рамках ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в развитии импортозамещающих и ESG-проектов, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Воробьев отметил, что регион давно и плодотворно сотрудничает со Сбером, в том числе и в рамках соглашений, которые были подписаны в рамках ПМЭФ. В прошлом году договоренности касались всего, что связано с искусственным интеллектом, теперь делается акцент на ESG-проекты, где на протяжении долгих лет Подмосковье показывает лучшие результаты.

Особое внимание уделяется экологии. В Московской области создана система экологического мониторинга для отслеживания состояния воздуха. Около 3 тыс. камер с искусственным интеллектом следят за незаконным сбросом строительных отходов в регионе.

«Все это помогает делать жизнь людей более комфортной. Важно, что бизнес тоже заинтересован в реализации ESG-проектов, предприятия меняют оборудование на соответствующее экологическим требованиям. Здесь важна поддержка Сбера, в том числе в плане создания выгодных кредитных программ для переоснащения предприятий. Надеюсь, что подписанное соглашение позволит нарастить темпы этой работы», — заявил Воробьев.