Воробьев: Подмосковье заинтересовано в сотрудничестве с иностранными инвесторами
Фото - © Константин Семенец/Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Московская область заинтересована в сотрудничестве с иностранными инвесторами. Власти региона делают нужные шаги в этом направлении, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Мы здесь сегодня для того, чтобы поблагодарить, первое, наших иностранных гостей, партнеров. Вы приехали сюда, мы очень надеемся, что мы доходчиво сможем убедить, сказать и подтвердить своими действиями, а не только словами, что мы открыты к сотрудничеству», — сказал Воробьев на пленарном заседании «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» в рамках Международного форума ОЭЗ-2024.
Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.
«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов, которые мы сегодня обсуждали. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.