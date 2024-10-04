Воробьев: Подмосковье заинтересовано в сотрудничестве с иностранными инвесторами

«Мы здесь сегодня для того, чтобы поблагодарить, первое, наших иностранных гостей, партнеров. Вы приехали сюда, мы очень надеемся, что мы доходчиво сможем убедить, сказать и подтвердить своими действиями, а не только словами, что мы открыты к сотрудничеству», — сказал Воробьев на пленарном заседании «Развитие и перспективы ОЭЗ в современной экономике» в рамках Международного форума ОЭЗ-2024.

Он добавил, что Подмосковью интересны идеи иностранных инвесторов.

«Мы понимаем, что сегодня, как никогда, мы должны делать встречные шаги в разных направлениях, будь то инфраструктура, жилье или решение трудовых ресурсов, которые мы сегодня обсуждали. Мы знаем, что наш вклад для вас важен», — подчеркнул губернатор.