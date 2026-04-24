Воробьев: Подмосковье лидирует по внешнеторговому обороту с Белоруссией

В Подмосковье состоялось XVI заседание Межпарламентской комиссии по сотрудничеству России и Белоруссии, где губернатор региона Андрей Воробьев обсудил реализацию совместных с республикой проектов и перспективы дальнейшего сотрудничества в таких сферах, как экономика, образование, молодежная политика и патриотическое воспитание, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Заседание прошло на площадке Дома правительства Московской области. Губернатор встретился с участниками перед началом мероприятия. Воробьев выразил благодарность за внимание к развитию сотрудничества между странами, за содержательную работу Межпарламентской комиссии и за выбор Подмосковья в качестве площадки для диалога.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Подмосковье по итогам прошлого года лидирует по внешнеторговому обороту с Белоруссией среди всех регионов России как по экспорту, так и импорту — у нас почти пятая часть от общего объема товарооборота (18,9%). Видим рост экспорта и импорта за последние 5 лет — с 2021 года товарооборот увеличился почти в 2,5 раза — с 4 до почти 10 млрд долларов. Беларусь — наш второй по объему торговый партнер, а что касается стран СНГ, то она уже 15 лет остается лидером», — сказал губернатор.

Он добавил, что, помимо проектов, РФ и Белоруссию многое связывает — общая история, крепкая дружба, взаимопонимание и поддержка между людьми. Губернатор отметил важность постоянного общения, встреч, обмен опытом.

