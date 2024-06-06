Воробьев: планируем построить с китайскими партнерами индустриальный парк

Власти Подмосковья видят запрос на строительство индустриальных парков в регионе и для такой работы готовы предоставить все необходимые инвестиции в части организации, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Мы собираемся построить совместный индустриальный китайский парк», — заявил Воробьев в интервью на телеканале «Россия 24».

Кроме того, губернатор сделал акцент на сотрудничестве с Индией.

«Эта страна традиционно инвестирует в производство фармацевтики, пленок, красок, тонкой химии», — сказал Воробьев.

Глава региона обратил внимание, что подобная активность Московскую область очень радует — ей в регионе дорожат.

«Понятно, что в сегодняшних условиях трудно сказать, что у нас очень большая география. Именно поэтому все внимание на дружественные страны, на отношения с ними и на предоставление им условий», — заключил губернатор.