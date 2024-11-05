Воробьев открыл завод «Рота-Агро» в Ленинском округе Подмосковья

В Ленинском округе Подмосковья заработал завод «Рота-Агро» по производству премиальных сортов сыра, где теперь трудятся 55 человек. Губернатор Андрей Воробьев дал старт работам совместно с управляющим партнером группы компаний «Рота» Аллой Налча (Саблиной), сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Соглашение о строительстве завода в Ленинском округе по программе импортозамещения подписали еще в 2021 году в рамках Петербургского международного экономического форума. Инвестиции в реализацию проекта превысили 1,5 млрд рублей. В настоящее время на заводе трудятся 55 человек, но когда он выйдет на проектную мощность, штат расширят до 200 сотрудников.

«Энтузиаст, который берется за масштабную задачу, всегда нуждается в команде. И Алла Георгиевна (Налча (Саблина) — ред.) говорит, что у нее есть дружный молодой профессиональный коллектив. Сегодня мы видим, что благодаря команде удалось реализовать такой масштабный проект. Сделать предприятие полного цикла — от производства молока до высококачественных сыров — заслуживает уважения. Программа поддержки сыроделов действует в Подмосковье уже порядка 5 лет. Она касается и фермеров, и небольших частных предприятий, и более крупных. Благодаря нашим производителям Московская область занимает лидирующую позицию в стране по производству сыра. Когда-то давно было нормой импортировать эту продукцию из Франции, Швейцарии, Италии и удивляться ее качеству. А сегодня уже наши предприятия делают всю линейку сыров, в том числе самых популярных», — заявил Андрей Воробьев.

Новый завод территориально располагается в индустриальном парке «Горки-1». Его площадь превышает шесть тысяч квадратных метров, там размещены цеха приемки и пастеризации молока, а также производства сыров. На предприятии есть собственная лаборатория биологической безопасности, а также климатические камеры созревания и просторные сырохранилища. Персонал использует в работе новейшее отечественное оборудование. По прогнозам, «Рота-Агро» будет выпускать ежегодно до пяти тысяч тонн сыра.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

«Рота-Агро» является одним из самых крупных производителей молока в Подмосковье. В его структуре находятся несколько сельхозпредприятий: совхоз «Архангельский», «Татищево» «Таширово», совхоз «Веселевский», «Рота-Агро Благовещенье».

Также на полях ПМЭФ правительство Подмосковья и руководство компании подписали соглашение, в рамках которого в 2016 году реализовали проект высокотехнологичной молочно-товарной фермы в Наро-Фоминском городском округе на 4 000 голов КРС. Инвестиции тогда составили 2 млрд рублей, создано 125 рабочих мест.

«Открытие этого завода — судьбоносный момент для нас. Мы закрываем производственный цикл, который начали выстраивать в 2016 году. Наш агрохолдинг на сегодняшний день обрабатывает порядка 10 000 га, большая часть из которых отведена под выращивание кормовых культур. На молочных фермах содержится 5000 коров голштино-фризской и айрширской породы, а также 500 голов молочных овец французской породы лакон. Сейчас нам важно выйти на проектную мощность завода в Ленинском округе. А в перспективе будем расширять линейку премиального сыра — промышленный подход к производству дает возможность и качество продукции сохранить, и доступную цену покупателю предоставить. В будущем запустим также отдельное производство сыров с голубой плесенью. В планах — открытие цеха по выпуску масла», — сказала Налча (Саблина).

Инновационные технологии

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

У «Рота-Агро» есть технологии сыроварения, которые позволяют создавать мягкие, полутвердые, а также уникальные твердые и сверхтвердые сорта сыров со сроком созревания до 3-х лет. В производстве всех видов сыров используют собственное молоко, которое поставляет животноводческий комплекс «Рота-Агро Благовещенье» дважды в сутки.

Все молоковозы при заезде на территорию завода в обязательном порядке проходят тщательную санитарную обработку. Лабораторным путем исследуется каждая партия молока, приемка сырья осуществляется только после положительного заключения экспертов. После этого молоко доставляют на производство. С этого момента молоко не контактирует с окружающей средой, так как все процессы изолированы внутри оборудования и контролируются автоматически. Данный подход полностью исключает человеческий фактор в техпроцессе и сохраняет гигиенические свойства сырья на высочайшем уровне.

Инновационные решения отечественных проектировщиков и конструкторов позволили в одном месте совместить два цеха: по производству твердых сортов сыров и сортов с благородной плесенью. Этот факт является особенностью нового завода в Московской области.

«Наше предприятие полностью сконструировано российскими специалистами. Оно достаточно уникальное, поскольку все работает в автоматическом режиме, участие человека минимизировано. Мы будем производить порядка 12 тонн крафтового сыра в сутки — это прославленные сорта, которые делают во Франции, Италии, Германии. Наша продукция ни в чем не будет им уступать, а, по мнению специалистов, в чем-то даже превосходить», – рассказал директор завода премиальных сыров «Рота-Агро» Дмитрий Марченко.

Разные виды сыров

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Сыр из овечьего молока «Резерв» является гордостью завода. Он удостоен золотой медалью «Лучших сыров России». Сыр «Монтарино микс» стал победителем международного конкурса «Cheese open 2024». Завод также уже производит следующие сорта сыров: «Пикантин», «Латтерия», «Да ля гротт» и «Монтарино». При этом производитель не планирует останавливаться и уже изучает технологию создания «Маасдама».

«Рота-Агро» планирует выпускать и мягкие сыры «Бюш», «Бюш Гурмэ», «Гранд Крем», «Сан Блю», «Блю Лакон» и знаменитый «Камамбер» с белой благородной плесенью. В 2021 году российский «Камамбер» наградили золотой медалью за высочайшее качество на международной выставке World food.

«Камамбер» готовится быстро — от начала производства до упаковки проходит 10 суток. Этот сыр очень капризный, нежный, он сравним с новорожденным ребенком, поэтому требует особого, я бы сказала, материнского к себе отношения. Не случайно в цехе, где его делают, работают в основном женщины. Самое важное для «Камамбера» — создание уникального микроклимата, в котором сочетается температура, влажность, воздухообмен. Твердые сыры — совсем другая история. Здесь результат труда можно увидеть только через несколько месяцев или даже лет. Главное в производстве — исполнение всех технологических параметров. Работа должна быть быстрая, слаженная, конкретная. В цехе твердых сыров у нас работают только мужчины», — рассказала главный технолог завода Татьяна Катаева.

Меры поддержки

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Подмосковье оказывает меры поддержки ГК «Рота» в виде частичного возмещения затрат на строительство животноводческого комплекса, а также выделяет субсидии на оборудование для завода. Компания уже готовит документы на участие в отборе для получения компенсации капитальных затрат для молочной отрасли (CAPEX).

Сыроделы Московской области также могут воспользоваться и другими мерами поддержки, которые действуют в регионе. Производители могут получить без торгов земельные участки, могут оформить кредиты на льготных условиях, а также воспользоваться налоговыми льготами для инвестпроектов. Сыроделы могут рассчитывать также на займы регионального Фонда развития промышленности, субсидии на инженерную инфраструктуру и оборудование. Более подробную информацию можно получить по ссылке.