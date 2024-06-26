Воробьев обсудил сотрудничество с хокимом Андижанской области Узбекистана

Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил направления сотрудничества с хокимом Андижанской области Узбекистана Шухратбеком Абдурахмановым. Особое внимание стороны уделили инвестициям, созданию комфортных условий для бизнеса и обучению рабочим специальностям, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Встреча прошла в преддверие бизнес-форума «Московская область — Андижанская область». Воробьев отметил, что это не первая встреча с друзьями из Узбекистана. Во время Совета регионов был подписан меморандум с Адижанской областью о сотрудничестве в сфере инвестиций. Стороны стараются делать все, чтобы реализовать проекты, которые сближают страны.

«Мы рады приветствовать вас, дорогой хоким, вашу делегацию. Знаем, что вчера состоялись встречи с бизнесом. Сегодня мы организовали бизнес-форум, где собрались порядка 30 компаний, которые работают в Московской области, а также приехали бизнесмены, предприниматели из Узбекистана. Уверен, что такое знакомство, подписание соглашений, а, самое главное, поиск общих интересов, позволит нам в будущем увидеть реальные результаты», — заявил Воробьев.

Предыдущие встречи делегаций

В мае делегация с хокимом уже посещала Подмосковье. Представители Андижанской области познакомились с региональными практиками по созданию инфраструктуры, которая сможет привлечь бизнес.

«Ранее вы уже посещали особую экономическую зону в Дубне, наш индустриальный парк „Есипово“. Эти площадки готовы принимать инвесторов. Наши предприниматели также хотят рассмотреть возможность размещения бизнеса в Узбекистане, в частности, в Андижанской области», — добавил губернатор.

Делегация Московской области в конце весны побывала на предприятиях новой свободной экономической зоны Андижанской области. В том числе они посетили производство автомобильных запчастей и текстильной промышленности.

Приглашение с ответным визитом

Абдурахманов поблагодарил президентов Узбекистана и России за создание комфортных условий для сотрудничества и пригласил Воробьева приехать в регион с ответным визитом. Он отметил, что встречается с губернатором Подмосковья в третий раз.

«Мы выражаем большой интерес к развитию взаимной торговли, кооперации, особенно в сфере сельского хозяйства, автомобилестроения и фармацевтики. Уверен, что тесное сотрудничество между нашими регионами будет отражаться на увеличении товарооборота, откроет новые горизонты для торгово-экономического сотрудничества», — сказал Абдурахманов.

Ключевой партнер Подмосковья

Узбекистан — один из ключевых партнеров Московской области. Страна на 11 месте среди торговых партнеров и на 4-м среди государств СНГ. Товарооборот между Узбекистаном и Россией в прошлом году увеличился на 6,5%. При этом экспорт превышает объемы импорта в 2 раза.

В 2023 году «Щелково Агрозим» открыло завод по производству химических средств защиты растений в Самарканде. Его мощность — 20 тыс. тонн в год. Планируется охватит весь рынок Средней Азии.

«Метровагонмаш» из Мытищ отправил уже более 100 вагонов для метрополитена Ташкента. До конца 2025 года поставят еще 60 вагонов. В рамках соглашений в прошлом году из республики импортировали 4 тыс. тонн фруктов и овощей. Московская область закупает у Самаркандской области автобусы.